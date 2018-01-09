На территории нерестилища запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяции стерляди, включая промышленное рыболовство.

В Татарстане создан государственный природный зоологический заказник регионального значения «Нерестилище стерляди». Соответствующее постановление Кабмина РТ, подписанное Премьер-министром республики Алексеем Песошиным 29 декабря прошлого года, опубликовано на сайте Правительства региона.

Общая площадь заказника равняется 1750 га. Он создается на территории восьми районов РТ: Агрызского, Елабужского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Тукаевского и Чистопольского.

На территории нерестилища запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяции стерляди, включая промышленное рыболовство. Допускаются любительское рыболовство и рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. Разрешено судоходство в пределах судового хода и подхода к портам, отмечается в положении о заказнике.

При этом граждане могут свободно находиться на территории заказника.

Заказник включает нерестилища «Атабаевское колено», «Берсутское», «Вандовское», «Галактионовское», «Мешинское», «Усть-Ижевское», «Запретная зона Нижнекаской ГЭС», «Сокольское», «Муратовское» и «Тройурайское». Их карты-схемы приложены к тексту положения.

Ранее Татарстан и Федеральное агентство по рыболовству подписали соглашение о взаимодействии, предусматривающее строительство Волжско-Камского рыборазводного комплекса по выращиванию молоди стерляди и других видов осетровых рыб, а также судака, с последующей его передачей в ведение организации, подведомственной агентству.