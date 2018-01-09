Это выяснилось по результатам инвентаризации имущества.

Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу имущества в «Спурт банке». На сайте АСВ указана сумма недостачи - 1 млрд 126,431 млн рублей. Львиная доля приходится на отсутствие на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на общую сумму 984,190 млн рублей и по «прочим активам» на 47,695 млн. Также в ходе инвентаризации выявлено имущество, которое не учтено на балансовых счетах банка - 3 475 единиц (мебель, банковское оборудование, оргтехника) и недвижимое имущество площадью 44,6 кв. м .