С Казанью я познакомился довольно давно, и город мне сразу очень понравился: прекрасная архитектура, безграничная Волга и леса вокруг.

А когда в первый раз увидел главный корпус университета - величавое здание с большими старинными колоннами, которое, казалось, смотрело на меня сверху вниз, сказал себе: «Я должен поступить в КФУ!» Минувшим летом это получилось.

Сейчас, когда уже живу и учусь в Казани, для меня открываются все новые и новые стороны тысячелетнего города. Первым открытием стала Деревня Универсиады, в которой я встретил много интересных людей. На улицах Древни, как ее называют студенты, постоянно что-то происходит. Например, когда в начале декабря пошел снег, вся Древня выбежала на улицы и принялась играть в снежки, строить снеговиков и валяться в снегу.

Вторым открытием стало метро. Казанское метро я просто обожаю! Да, оно небольшое, но очень удобное. Отправляясь на лекции, как мы говорим, на пары, пользуюсь только этим видом транспорта. Люблю садиться в вагон и размышлять всю дорогу: думаю о своей студенческой жизни и о будущем. Заметил, в этих поездках есть что-то успокаивающее.

За несколько месяцев столица Татарстана открылась для меня с самых разных сторон. Теперь с уверенностью могу сказать, что Казань - тот город, в котором я хотел бы прожить еще много-много лет.