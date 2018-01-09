В 2018 году в России страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 13694 рублей. Об этом сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на коллегии ведомства, где подвели итоги работы отделения за минувший год и определили планы на будущее.



В работе коллегии приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, представители республиканских министерств и ведомств.

Перед началом заседания Эдуард Вафин познакомил гостей с работой контакт-центра, где специалисты Пенсионного фонда принимают звонки татарстанцев на телефон 8 (843) 279-27-27, консультируют, ведут запись на прием, осуществляют предварительный заказ документов, помогают ориентироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Также Эдуард Яфасович презентовал электронные сервисы Пенсионного фонда, которые доступны в «Личном кабинете» на сайте ПФР. В 2017 году функции «Личного кабинета» значительно расширились, и на данный момент он охватывает практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал, а также информирует обо всех установленных социальных выплатах. Кстати, сейчас электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов. В 2017 году услугами и сервисами ПФР в электронном виде воспользовались 3 млн раз.

Еще одно новшество - сотрудники татарстанского Отделения Пенсионного фонда РФ первыми в стране разработали программу по организации приема граждан в режиме видеоконференцсвязи. Для этого используются специальные терминалы виртуальной клиентской службы. Любой человек, подойдя к терминалу, может дистанционно пообщаться с сотрудником ПФР, задать ему все волнующие вопросы. Терминалы планируется установить на крупных предприятиях и в небольших населенных пунктах, где открытие полноценной клиентской службы нецелесообразно.

В своем докладе Эдуард Вафин рассказал о новом виде пенсии, который введен в России с 2018 года, - это социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Изначально подкидыши были поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Одно из важнейших направлений деятельности Пенсионного фонда РФ - это материнский (семейный) капитал. Его размер в 2017 году составил 453026 рублей. За 11 месяцев 2017 года сертификаты на материнский капитал получили 19 тыс. татарстанских мам, которые родили или усыновили второго ребенка. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий - 93,8% обладателей маткапитала направили эти средства именно на решение жилищной проблемы.

- По показателям, характеризующим эффективность работы и качество предоставляемых услуг, татарстанское отделение занимает лидирующие позиции в системе органов Пенсионного фонда России. Но необходимо обратить внимание на некоторые проблемы. Прежде всего это проблема повышения платежеспособной дисциплины страхователей. Надо совместно с налоговыми органами продолжить проведение выездных проверок плательщиков страховых взносов в целях обеспечения полноты их уплаты, выявления фактов выплат неофициальной заработной платы, занижения базы для начисления страховых взносов, - отметил в своем выступлении Алексей Песошин.

Другой момент, на котором заострил внимание премьер-министр РТ, - распоряжение средствами материнского капитала. Нельзя допускать монетизации этих средств преступными путями. К тому же в Татарстане до сих пор выявляются факты приобретения на маткапитал непригодных для проживания помещений. Чаще в такие ситуации попадают неблагополучные семьи. И в этом вопросе Пенсионный фонд и органы местного самоуправления должны активно взаимодействовать и быть более бдительными.