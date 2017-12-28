Министерством экономики РТ подготовлен ежемесячный рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана за январь-ноябрь 2017 года.

В общем рейтинге за январь-ноябрь 2017 года лидирующие позиции заняли Казань (1-е место), Альметьевский (2-е место) и Нижнекамский (3-е место) муниципальные районы.

За январь-ноябрь 2017 года наибольшего изменения места в рейтинге достиг Черемшанский (+ 3 позиции) муниципальный район. Данные изменения обусловлены снижением уровня зарегистрированной безработицы и т. д.

Ухудшились положения в рейтинге Спасского (- 5 позиций) и Менделеевского (- 4 позиции) муниципальных районов. Данные ухудшения обусловлены снижением общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, увеличением уровня зарегистрированной безработицы и т. д.

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 518,60 тыс. рублей, среди муниципальных образований республики наиболее высокие результаты по этому показателю в Альметьевском (2914,29 тыс. рублей), Нижнекамском (1549,24 тыс. рублей) и Елабужском

(1314,38 тыс. рублей) муниципальных районах.

По состоянию на 1 декабря 2017 года уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,56%. В 25 муниципальных образованиях данный показатель ниже среднереспубликанского значения. Наименьший уровень безработицы зарегистрирован в Лаишевском (0,11%), Актанышском (0,25%) и Верхнеуслонском (0,28%) муниципальных районах. Наибольший - в Бавлинском (1,06%), Нижнекамском (0,93%) и Елабужском (0,9%) муниципальных районах.

За январь-ноябрь 2017 года в Республике Татарстан введено в эксплуатацию 0,532 кв. метров общей площади жилья в расчете на душу населения. Наибольшая площадь жилья на душу населения введена в Пестречинском (4,108 кв. метров), Лаишевском (2,274 кв. метров) и Тукаевском (1,857 кв. метров) муниципальных районах.

Более подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте Министерства экономики РТ в разделе «Прогнозы и результаты социально-экономического развития», подраздел «Территориальное развитие», сообщает пресс-служба ведомства.