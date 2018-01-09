В Татарстане получен самый высокий за последние 7 лет урожай зерновых. Об этом сообщил в конце 2017 года на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Марат Ахметов подвел некоторые итоги года в сельскохозяйственной отрасли. «В последние годы, во многом благодаря последовательной системной поддержке сельчан руководством республики, освоению ресурсосберегающих технологий и инноваций, обеспечивается устойчивая динамика производства сельхозпродукции», - сказал он.

Мы имеем по году самый высокий в экономике темп роста в сопоставимых ценах - 5,1%, сообщил Марат Ахметов. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 260 млрд рублей. Земледельцы Татарстана получили самый высокий за последние семь лет урожай зерновых - 5,2 млн тонн (урожайность - 34,2 ц/га).

В республике впервые за всю 60-летнюю историю свеклосеяния собрали более 3 млн тонн корнеплодов при урожайности 409 ц/га.

Создана хорошая кормовая база для животноводства - заготовлено 2,7 млн тонн кормовых единиц, или более 40 ц к. ед. на одну условную голову скота.

В целом по растениеводству с учетом всех сельхозкультур в зерноединицах валовый сбор составил 8,3 млн тонн при средней урожайности по республике 27,7 ц/га зерноединиц. Это также самый высокий результат за 10 последних лет.

В рамках совещания были представлены данные о производстве сельскохозяйственной продукции по всем видам хозяйств. Так, молока в 2017 году произведено 1825 тыс. тонн (рост 102,9%), в том числе сельхозпроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами - 1268 тыс. тонн.

«Мы первые среди регионов страны с удельным весом 6% в российском молоке, - сказал Марат Ахметов. - В Татарстане и самый высокий в России удельный вес товарного молока, производимого в сельхозформированиях, - почти 8%».

Скота и птицы выращено в живом виде 515 тыс. тонн (рост 101,9%), в том числе сельхозформированиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами - 379 тыс. тонн.

Реализовано скота и птицы на убой 494 тыс. тонн (рост 101,6%), в т. ч. сельхозформированиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами - 363 тыс. тонн.

Произведено яиц 1 млрд 190 млн штук (рост 104%), в том числе сельхозформированиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами - 879 тыс. штук.

Для достижения этих результатов серьезной поддержкой, безусловно, была и реализация 4-летней республиканской программы по капитальному ремонту животноводческих объектов, которой воспользовались более 300 хозяйств, сообщил глава Минсельхоза РТ. Всего за этот период было отремонтировано 1193 коровника, из них в 2017 году - 352, построено 540 силосно-сенажных траншей, из них в текущем году - 129 объектов.

Кроме того, введены в эксплуатацию 10 новых молочных комплексов на 12,7 тыс. голов в Мамадышском, Атнинском, Кукморском, Арском, Алексеевском, Альметьевском, Лениногорском районах.

«Благодаря программам технической модернизации мы смогли обеспечить приобретение более 2 тыс. единиц техники на сумму свыше 5 млрд рублей, по республиканской программе с 40-процентным субсидированием и федеральному лизингу через «Росагролизинг», - напомнил Марат Ахметов. - По тракторной программе хозяйствами приобретено 107 энергонасыщенных тракторов общей суммарной мощностью 40 тыс. л. с. Все это позволило несколько нарастить энергообеспеченность до 158 л. с. на 100 га посевов».

В республике продолжались работы по различным программам поддержки малых форм хозяйствования на селе - на эти цели было выделено свыше 2 млрд рублей, из них только на субсидии личных подсобных хозяйств - 730 млн рублей. Гранты на создание и развитие семейных ферм получило 121 крестьянско-фермерское хозяйство на 375 млн рублей.

В Татарстане за год построено 478 мини-ферм, а всего их около 1300, в них содержится 7,3 тыс. коров. «Ключевой точкой развития малого сектора становится кооперация, по программе развития которой в текущем году 9 кооперативов получили гранты на 150 млн рублей, а всего их уже получили 20 кооперативов на 261 млн рублей», - сообщил Марат Ахметов.

По доступности цен среди городов-миллионников Приволжского федерального округа Казань стабильно удерживает лидирующие позиции по большинству видов продуктов питания, заявил в ходе совещания глава Минсельхоза РТ. По его мнению, этому способствуют и традиционные сельскохозяйственные ярмарки в городах и районах республики, на которых рекомендованные цены на 20 - 30% ниже розничных. Только в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске на осенние ярмарки было завезено продукции на сумму более 1,1 млрд рублей.

Марат Ахметов также сообщил, что с учетом многочисленных обращений граждан в предстоящем 2018 году планируется продолжить ярмарки с февраля.

«Мы очень часто за последние годы переживали за то, что закупочные рыночные цены на продукцию сельского хозяйства оставались замороженными, но прошедший год удивил больше всех. Особенно на продукцию земледелия. Цены на зерно, сахарную свеклу, рапс, подсолнечник оказались на 30 процентов ниже, чем в 2016 году», - сообщил заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на вчерашнем республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Он добавил, что стоимость свинины и мяса птицы упала на 5%, а стоимость яиц - на 14%. «В случае среднегодовой инфляции по закупочным ценам мы могли бы дополнительно получить 12 - 15 млрд рублей», - подчеркнул министр.

Несмотря на это, по словам Марата Ахметова, у республики достаточно резервов для повышения эффективности земледелия. Так, нынешний год должен стать прорывным в части сплошной сидерации паров. Сидеральными культурами планируется засеять более 300 тыс. га. «От этого приема в текущем году результата не увидим, но это будет серьезным заделом под урожай следующих лет. Интегрированная защита растений через более масштабное применение биологических методов также позволит нам значительно снизить наши издержки», - считает Марат Ахметов.

Республика сохранит ориентир на более востребованные (маржинальные) культуры: рапс, сою, подсолнечник.

Также Марат Ахметов остановился на вопросах развития молочного животноводства, отметив, что для Татарстана это всегда было основным производственным направлением АПК. В 2017 году было произведено более 1,8 млн т молока. Однако стоимость этого вида сырья также невелика: текущие закупочные цены почти на 5 рублей ниже прошлогодних.

Марат Ахметов рассказал, что в ближайшей перспективе совместно с переработчиками планируется обеспечить реализацию программ по технологической модернизации молокозаводов, все больше загружая их мощности, что могло бы препятствовать дальнейшему падению цен на молоко. Фермеры и некрупные сельхозпредприятия в зимний период могут воспользоваться выездной торговлей своего молока в жилых микрорайонах.

«В целом задача АПК республики в текущем году - достичь такого уровня эффективности, чтобы обеспечить минимум 10 - 12 процентов роста заработной платы и чтобы доходы позволяли сохранить нынешний уровень инвестиций в техническую модернизацию сельского хозяйства», - добавил Марат Ахметов. За минувший год средняя зарплата в сельском хозяйстве выросла на 12% и составила почти 21 тыс. рублей.