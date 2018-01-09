Баскетболисты казанского УНИКСа в сложном матче против «Лиможа» вопреки усталости и неоднозначному судейству все же проявили характер и вырвал столь важную победу в Кубке Европы.

Команда УНИКС прибыла во Францию явно уставшей – за полтора дня до игры против «Лиможа» в Кубке Европы они проводили матч в Единой лиге ВТБ против «Енисея», и эта игра похоже отняла у команды Прифтиса слишком много сил.

Иначе чем объяснить, что в первой четверти УНИКС набрал каких-то десять очков?

Соперник построил игру грамотно, затянув соперника в «болото» вязкой игры, наши форварды бросали неуверенно, и хотя в защите казанцы выглядели в целом прилично, в атаке мало что получалось. Выход на площадку Понкрашова и Ндура несколько притормозил падение, но во второй четверти все продолжилось, и «Лимож» в середине отрезка вел уже 26:12.

К счастью, волевыми усилиями гости перехватили инициативу, и к большому перерыву счет уже был 32:27. Хотя надо сказать, что трудно вспомнить, в каком еще матче еврокубка УНИКС забивал за половину встречи всего 27 очков. Обычно с таким счетом заканчивается одна четверть.

В третьей четверти казанцы наконец-то сравняли счет, и даже вели одно очко, и все же перед последней четвертью на табло счет был равным – 49:49.

В заключительном отрезке игры все должна была решить дисциплина – соперник явно не успевал за волжане. Но тут Казань подстерегла другая беда – гости перестали попадать штрафные. И даже когда УНИКС повел 65:58, хозяева на последней минуте сократили отрыв до минимума – 66:67. И тут Колом мажет два штрафных подряд, но, к счастью, после второго промаха Ласме забирает подбор и забивает - 66:69.

После этой победы УНИКС лидирует в группе H: два матча – две победы.