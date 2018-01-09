Защитник казанского «Рубина», швейцарец с австрийским паспортом Мориц Бауэр перешел в английский клуб «Сток Сити».

Об этом сообщает аккаунт казанского клуба в соцсети «ВКонтакте». Бауэр играл в «Рубине» с 2016, перейдя из клуба «Грассхоппер», воспитанником которого и является. За Казань Бауэр сыграл 41 матч, отметившись пятью голевыми передачами. Контракт с клубом «Сток Сити» рассчитан на 4,5 года. Английские СМИ считают, что за переход Бауэра казанцы получат сумму в 5 млн. фунтов. Сам Бауэр поблагодарил казанских болельщиков, признался, что чувствовал себя в Казани как дома, но…