Оргкомитет «Россия-2018» в настоящее время ведет переговоры с FIFA об увеличении количества дешевых билетов на ЧМ-2018 для граждан РФ.

Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. На сегодняшний день цена самого бюджетного абонемента на матчи группового этапа турнира (билет 4-й категории) составляет для россиян 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тысяч таких билетов.

Если решение будет положительным, то дополнительную часть дешевых билетов можно будет купить в порядке живой очереди – с 13 марта по 3 апреля.