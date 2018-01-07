Искажения выявили специалисты Росреестра в ходе мониторинга.
Специалисты Управления Росреестра по РТ выявили искажения в наименованиях географических объектов (населенных пунктов) на дорожных указателях автомобильных дорог регионального значения, сообщает пресс-служба ведомства. Данные факты выявлены на территории Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, Бавлинского, Кайбицкого, Пестречинского, Сабинского, Спасского, Ютазинского районов республики. В результате Должностное лицо организации, на балансе которого находятся дорожные знаки с искажениями, было привлечено к административной ответственности – получило предупреждение.
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