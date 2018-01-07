7 инцидентов произошло в Казани.

В Татарстане от использования пиротехнических изделий пострадало 10 человек, в том числе один ребенок 2009 года рождения. Об этом в ходе брифинга в Кабинете Министров РТ заявил Главный государственный инспектор Республики Татарстан по пожарному надзору, полковник внутренней службы Сергей Сергеев. Было проведено 1215 рейдов, в результате которых удалось предотвратить 1549 случаев применения пиротехнических изделий в нарушение требований пожарной безопасности. В отношении 100 граждан были возбуждены административные дела. Сумма штрафов составила 131 тыс. рублей.