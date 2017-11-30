В 2018 году в РТ планируется построить 2 млн. 403 тыс. кв. метров жилья.

План по вводу жилья в этом году несколько ниже, чем в 2017-м. В ходе республиканского совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сообщил, что планируется построить 2 млн. 403 тыс. кв. метров жилья. Так по программе Госжилфонда запланировано построить 87 домов на 9 тыс. 711 квартир (527,0 тыс. кв. метров). В рамках программы строительства многоквартирного инвестиционного жилья будет введено 120 домов на 17 тыс. 297 квартир (871,3 тыс. кв. метров), сообщает пресс-служба Президента РТ.