Инцидент произошел в период праздников.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который пытался ограбить 16-летних девушек, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ. Инцидент случился в Кировском районе Казани. 27-летний мужчина пытался отобрать смартфоны у двух школьниц. Им на помощь пришел таксист, который остановил машину и посадил девушек. С заявлением в полицию обратились родители девушек. Подозреваемого парня задержали на ул. Маршрутной. Это уроженец Арского района РТ, ранее судимый, наркозависимый.