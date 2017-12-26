Украинские и русские песни звучали в актовом зале дома Дружбы народов РТ на Рождество, 7 января.

В рамках программы «Просветительские маршруты» здесь состоялось выступление украинской народной хоровой капеллы Москвы под руководством заслуженного работника культуры Украины и России Виктории Скопенко.

Поскольку вход на концерт был бесплатным, в зале не оказалось ни одного свободного места. Старейший столичный ансамбль пел без музыкального сопровождения, народные украинские и популярные русские песни лились одна за другой легко и свободно, проникая в сердца многочисленных и благодарных слушателей. Национальные наряды, чистые голоса, красивые песни создавали ощущение праздника. А зрители, в том числе и дети, охотно подпевали хористам.

Кроме капеллы, еще в тот день выступили ансамбль русской песни из Москвы «От сердца к сердцу» Юрия Шагиняна, «Вербиченька» из Нижнекамска Альмиры Вафиной и «Мрия» из Казани под управлением художественного руководителя Татьяны Хамитовой.