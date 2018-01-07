9 января в Сан-Хуане (Перу) финишировал третий этап юбилейного ралли «Дакар-2018».

И вновь на подиум попал участник команды «КАМАЗ-Мастер», и вновь им стал Эдуард Николаев, он за три этапа выиграл все возможные места – на этот раз он финишировал вторым. Он 35 секунд уступил аргентинцу Вильягро на «Iveco». Третьим к финишу с опозданием в 4 минуты и 9 секунд пришел еще один челнинский экипаж – Айрата Мардеева.

Николаев в общем зачете лидирует, опережая все того же Вильягро на 8 минут 58 секунд. Айрат Мардеев пока уступает лидеру 2 часа 44 минуты и 17 секунд (16 место).