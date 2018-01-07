В первый день после Рождества в спорткомлексе «Свияга» прошли «Веселые стрелковые старты».

Проведя стандартную квалификацию в 50 выстрелов, лучшие шесть стрелков соревновались в физической подготовке: юноши подтягивались, девушки отжимались. Победителем в мужском ските стал Сергей Демин-младший. Вторым был Эдуард Шаяхметов, а третьим – Владислав Бузунов.

В женском ските на пьедестал поднялись Елизавета Евграфова, Анна Беляева и Алина Фазылзянова. В женском трапе на пьедестале были Маргарита Рубцова, Екатерина Субботина и Владислава Горынцева. В траншейном стенде у мужчин первую тройку составили Игорь Гуров, Никита, Чекалин и Артем Молостов.