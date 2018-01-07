Стоимость модернизации – 480 тыс. рублей.

На территории между Органным залом и бассейном Олимпийский в Набережных Челнах появится специализированная площадка для выгула собак, сообщают «Челнинские известия». Она будет обустроена за счет средств президентского гранта. На территории планируют установить забор, дополнительное освещение, специальные элементы для дрессировки и дог-боксы – стойки, где хранятся гигиенические пакетики для сбора и утилизации фекалий. Площадка откроется к 1 июля этого года.