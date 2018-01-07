Свой первый матч в новом году казанские динамовцы в чемпионате России по хоккею с мячом проводили на стадионе «Ракета» в Дербышках и, к сожалению, уступили в нервной концовке – 3:4.

В конце прошлого года соперники уже встречались в Ульяновске – тогда казанцы забили первый и последний голы, но уступили - 2:5.

В казанском матче хозяева забили первыми вновь – произошло это на 26-й минуте, и отличился Вахрушев – 1:0.

Правда, через 4 минуты гости счет сравняли, но до перерыва казанцы вновь забили (Рязанов, 2:1) и удержали победный счет до перерыва.

Во втором тайме с пенальти гости счет сравняли, а на 61-й даже вышли вперед – 3:2.

Но казанцы не сдались, Темников отразил пенальти, и на 78-й минуте Ибрагимов сравнял счет – 3:3.

Увы, на 87-й минуте казанская защита не уследила за Филимоновым – 3:4. Времени на то, чтобы отыграться по такой игре у хозяев практически не было.