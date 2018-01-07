Волейболисты казанского «Зенита» в очередном матче российской Суперлиги в Белгороде встречались с местным «Белогорьем», и уступили в пяти сетах – 2:3 (25:21, 20:25, 18:25, 25:20, 12:15).

Очень трудно выиграть в белгородском СК «Космос» - болельщик там с латиноамериканским темпераментом, но первая партия осталась за командой Владимира Алекно, а ведь белгородцы очень рассчитывали еще в «Финале четырех» Кубка России поквитаться за поражения, но тогда «Белогорье» до финала не добралось.

И вот теперь, при своих болельщиках, во втором сете белгородцы в концовке вырвали победу и сравняли счет по партиям.

Казанские болельщики посчитали это досадным недоразумением, но третья партия стала вообще настоящим кошмаром – по ходу партии казанцы провалились до счета 14:21, после чего Алекно заменил всю стартовую пятерку, но сет спасти было уже невозможно – волжане в концовке лишь подсластили пилюлю.

В четвертом сете наши парни проявили характер и, выиграв, перевели встречуна тай-брейк, но начали его крайне неудачно, и вот уже 10:5 в партии до 15 очков. Казанцы довели счет до 12:13, но на больше сил не хватило – 13:15 и 2:3.

Так белгородцы, выиграв у чемпионов мира, временно сместили их с первой строчки в российском чемпионате.