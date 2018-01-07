После третьего места Эдуарда Николаева на первом этапе ралли «Дакар-2018» второй этап выиграли все-таки челнинцы – первым на финише был вновь экипаж Эдуарда Николаева – на кольцевом участке в Писко он выиграл.

267 км по кругу с рельефными дюнами и песком – вот и суть второго этапа. У остальных экипажей «КАМАЗ-Мастер» дела сложились не очень – так Айрат Мардеев «лег» на борт уже на 68-м км трассы.

После второго этапа ралли Николаев возглавляет общий зачет. Экипаж Дмитрия Сотников идет на 9-м месте, Экипаж Айрата Мардеева на 17-м месте, а экипаж Антона Шибалова – на 18-м.