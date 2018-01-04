Перед матчем с французским «Лиможем» на выезде уже 9 января главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис решил начать игру с игроков, не так часто получающих игровое время.

И эта тактика, пусть и не сразу, но сработала – УНИКС не без проблем, но выиграл - 91:76 (17:16, 21:18, 28:21, 25:21).

В первой четверти связка Шуховцов - Колом работала натужно, вообще было много ошибок и потерь, но соперник позволял многое, и потому на первый перерыв УНИКС ушел лидером.

Во второй четверти Прифтис уже начал подпускать стабильных игроков основы, но к большому перерыву преимущество казанцев составляло всего 4 очка – 38:34.

Лишь в третьем отрезке игры волжане стабилизировали свое преимущество до «+11» - 66:55.

А в четвертой четверти разыгралась «основа» хозяев, и максимально преимущество УНИКСа составляло 17 очков. В концовке матча Прифтис выпустил на площадку резерв казанцы, не растратив много сил, победили уверенно – 91:76. И с хорошим настроением уезжают во Францию.