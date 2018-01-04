Волейболистки казанского «Динамо» 7 января в Челябинске провели свой первый матч в новом году против команды «Динамо-Метар» и уверенно победили – 3:0 (25:10, 25:19, 25:19).

Собственно, борьбы в этом матче не было. И это объяснялось просто – тренер Казани Ришат Гилязутдинов с первых же минут выпустил сильнейший состав, который и учинил челябинкам настоящий разгром в первой партии – 25:10.

Перестроиться после такого начала хозяйки так и не смогли, и последовательно проиграли волжанкам еще два сета с одинаковым счетом – 19:25. После 12-го тура наша команда, таким образом, сохранила за собой первое место.