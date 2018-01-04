6 января в СК «КАИ-Олимп» состоялся ветеранский баскетбольный матч «Битва за Волгу», в котором сошлись сборная лиги «КазБас» и команда Поволжья и Урала.

Не обижая никого из участников встречи, скажем, что фронтменом встречи стал Руслан Авлеев. Да, он выступал за национальную сборную России, ЦСКА, Урал-Грейт», «Динамо», но основную свою известность и любовь болельщиков он получил в казанском УНИКСе.

В этом матче нестареющая звезда Авлеев набрал за 28 минут на площадке 15 очков и заслужил аплодисменты трибун. И его команда – сборная Поволжья и Урала – победила – 81:79 (24:16, 16:27, 16:20, 25:16).

Отметим, что на матче присутствовали и игроки УНИКСа. Костас Каймакоглу и Ильнур Шарипов выступили судьями конкурса по броскам сверху, а Данило Анджушич и Павел Сергеев приняли участие в соревновании по трехочковым броскам.