В канун Рождества молодые преподаватели и учащиеся казанского музыкального колледжа им. Аухадеева зажигали замерзающую публику на открытой сцене старейшего казанского парка.

В тот вечер на ней звучали хиты татарской и русской эстрады в исполнении будущих певцов, а также инструментальные произведения для саксофона и аккордеона. Местные жители, гости предрождественского праздника, очень тепло встречали молодых музыкантов и активно откликались на призыв ведущего больше двигаться, не скупиться на аплодисменты выступающим, за что получали от него призы в виде сладких подарков. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, желающих послушать концерт на открытом воздухе собралось немало.

Больше всего среди них было молодых семей с детьми, для которых веселые аниматоры водили хороводы и устраивали игры.