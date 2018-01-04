В ночь с 6 на 7 января в столице Перу Лиме стартовал первый этап юбилейного ралли «Дакар» протяженностью 301 км.

Всего маршрут ралли составит 9000 км и завершится в аргентинском городе Кордоба. На этот раз команда «КАМАЗ-Мастер» выставила четыре экипажа: №500 (пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), №502 (Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильнур Мустафин), №507 (Айрат Мардеев, Айдар Беляев, Дмитрий Свистунов) и №515 (Антон Шибалов, Дмитрий Никитин, Иван Романов).

Конкуренты все те же из известных команд – всего 332 транспортных средства, из них – 42 грузовика.