6 января казанский «Рубин» вылетел в ОАЭ на первый тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

Зная большой интерес болельщиков к родному клубу, сообщаем фамилии всех игроков, отправившихся на этот сбор. Это Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев, Никита Голдобин.

Сослан Джанаев, Цезарь Навас, Гекдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к команде уже в Абу-Даби.

Первый контрольный матч запланирован на 15 января – это будет клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ». Сбор пройдет до 19 января.