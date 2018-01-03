Выездной матч немецком городе Бамберг был важен для команды из Московской области тем, что борьба шла за заветное место в восьмерке сильнейших в Евролиге, которое позволит продолжить борьбу на турнире.

В итоге «Химки» одержали трудовую победу – 74:70 (26:26, 14:16, 16:16, 18:12).

Главный тренер «Брозе Бамберга» Андреа Тринкьери хорошо известен казанцам – ведь ему приходилось тренировать УНИКС.

Хозяева сразу же взвинтили темп, но «Химки» исправно догоняли, а в четвертом отрезке игры и вовсе оторвались было от хозяев – 68:60.

Тринкьери тайм-аутами привел матч к ничейному счету, но и «Химки» настроились решительно, вновь оторвавшись на 4 очка – 69:73.

В итоге химчане все же выстрадали эту победу – 74:70, а их лидер Алексей Швед в итоге набрал гроссмейстерские 28 очков.