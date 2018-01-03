Свой очередной выездной матч в новом году «Ак Барс» проводил на «ВТБ-Арена» против московского «Спартака», и продлил свою победную серию – 3:2 (2:0, 0:1,1:1).

По сравнению с матчем в Нижнем Новгороде в составе «Ак Барса» практически не было замен, и матч казанцы начали в том же ключе – был быстрый ввод шайбы в зону и борьба за отскок.

На 6-й минуте счет был открыт – после броска Охтамаа Ткачев удачно подставил клюшку – 0:1. «Ак Барс» трижды удалялся, но выстоял, и даже успел забить вторую шайбу – после передачи из-за ворот Бурмистрова Глинкин «расстрелял» вратаря Беспалова – 0:2.

Увы, и во втором периоде гости продолжали удаляться, а Марков и вовсе заработал десять минут штрафа за неспортивное поведение. И хозяева смогли забить – пока удаленный «барс» бежал со скамейки штрафников, красно-белые забили – 1:2.

«Спартак» смог перехватить инициативу, и во второй половине второго периода гостям уже приходилось несладко – приходилось отбиваться. И за 22 секунды до второго перерыва гости опять удалились, и третий период матча должны были начинать в меньшинстве.

Увы, долго ждать московским болельщикам не пришлось – почти сразу же хозяева реализовали большинство – 2:2.

«Ак Барс» мог выйти вперед , заработав буллит, но Секач переиграть Беспалова не смог, что бодрости Казани не добавило.

«Барсы» изо всех сил старались вернуться в игру, и это им удалось – после выигранного в чужой зоне вбрасывания Азеведо свой шанс использовал – 2:3 за семь минут до конца третьего периода.

Это первая шайба Джастина после возвращения в строй из-за травмы. В итоге «Ак Барс» победный счет удержал, и теперь едет в Череповец, где 8 января сыграет с «Северсталью».