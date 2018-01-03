Добычей 29-летнего парня стали 20 тыс. рублей.

Казанские полицейские задержали парня, который ограбил в подъезде 52-летнего мужчину, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Казани. 29-летний парень поджидал жертву у дома на ул. Декабристов, после чего ограбил его в подъезде. Его добычей стали 20 тыс. рублей. Полицейские оперативно задержали грабителя. В ходе оперативных действий выяснилось, что до ограбления парень похитил трубы, а затем сдал их в пункт приема металла.