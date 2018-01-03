Как сообщил первый вице-президент ФХР Роман Роттенберг, сборная России по хоккею определилась с планами по подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане.

Команда соберется под руководством Олега Знарка в Новогорске 28 января. Чуть более недели команда будет тренироваться как на льду, так и в тренажерном зале.

На 30 января у сборной запланирован контрольный матч со сборной Беларуси, на 4 февраля – с московским «Спартаком».

4 февраля россияне вылетят в Корею, где продолжат подготовку в городе Ан Янг. На 10 февраля запланирован контрольный матч со сборной Южной Кореи.

11 февраля сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын.

Первый матч на турнире россияне проведут 14 февраля, а окончательный состав тренерский штаб озвучит 25 января.