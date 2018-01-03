Как и ожидалось, финал МЧМ-2018 по хоккею в Баффало выдался на редкость упорным – на этот раз канадцы, обыграв шведов, доказав свое право на выгодные контракты и звание лучшей хоккейной державы как минимум на один год – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Весь первый период канадцы пытались смять соперника, но не тех напали – шведы защищались грамотно даже в меньшинстве, а их скоростные контрвыпады выглядели солиднее и осмысленнее.

Правда, минут за восемь до первого перерыва Дюбэ гол забил, но судьи сразу безапелляционно развели руки – шайбу в ворота шведов скорее затолкал капитан канадцев вместе с вратарем, нежели забил – 0:0 к первому перерыву, хотя стоит признать в концовке периода шведы уже вполне освоились.

Так что все шло к тому, что финал вовсе не обещал быть сверхрезультативным.

Правда, минуты через две после начала второго периода Дюбэ вновь забил – на этот раз чисто – 1:0.

Минут за семь до второго перерыва канадцы получили численный перевес, но шведы не только выстояли, но и забили в меньшинстве – 1:1 после броска Седерлунда. Так что интрига закручивалась все туже.

В третьем периоде стало ясно: переиграть канадцы шведов не могут, оставалось только продавливать, и игра стала жесткой. Но при этом преимущество по броскам по воротам было у шведов подавляющим – 34:21 к середине третьего периода. И еще одно большинство не реализовали канадцы, правда, тут же получили еще один шанс - вновь безрезультатно.

И вот когда стало казаться, что так канадцы вообще сегодня не забьют, они это и сделали – отличился Стилбергрен. И случилось это всего за 100 секунд до конца встречи. Потом были пустые ворота шведов и третий гол канадцев – жирную точку поставил Форментон - 3:1 в пользу Канады, которая и стала на этот раз молодежным чемпионом мира.