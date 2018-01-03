А ведь до начала чемпионата букмекеры единодушно называли американцев главными фаворитами соревнований. Но, как это бывает со многими командами, один матч на турнире может стать провальным. Для сборной США это случилось в матче со скандинавами.

Но чехов хозяева переиграли уверенно, а Трент Фредерик оформил даже покер. Так что теперь уже экс-чемпионы мира без наград на родном льду все же не остались.