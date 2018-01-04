За это его приговорили к году в колонии общего режима.

В Набережных Челнах вынесен приговор мужчине, который арендовал автомобиль и продал его, сообщает пресс-служба городского суда. Челнинец заранее готовился к преступлению и заказал в сети Интернет поддельные документы. По ним он взял в аренду автомобиль, после чего продал его. В дальнейшем он был задержан полицией. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к году колонии общего режима. Однако после подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РТ срок его наказания уменьшился до 11 месяцев.