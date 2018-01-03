Вот как это звучит документально: Внести в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» следующие изменения: указать новую должность члена наблюдательного совета Алексея Сорокина – председатель, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», исключить из состава наблюдательного совета Виталия Мутко», - говорится в документе.