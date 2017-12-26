Как встречают Новый год в Удмуртии?

По давней традиции 31 декабря в домах идет генеральная уборка. Затем всей семьей садятся за лепку пельменей. Удмурты считают пельмени исконно своим блюдом, поэтому в канун Нового года все собираются за одним столом.

За веселыми разговорами и теплой беседой пельнянь, так знакомое всем слово пельмень звучит на удмуртском языке, лепится быстрее. Кстати, в переводе с удмуртского, «пель» - ухо, а «нянь» - хлеб. Не обходится стол и без основных новогодних блюд, таких как салат оливье, бутерброды с икрой и многого другого.

Но главное, до того, как сесть за стол, все должны успеть напариться в бане и привести себя в порядок.