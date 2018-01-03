Многе французские СМИ сообщили информацию о том, что французский полузащитник Янн Мвила в скором времени может покинуть казанский «Рубин» причем сделает это бесплатно.

27-летний игрок четыре месяца не получал зарплату в Казани, и поэтому обратился с жалобой в УЕФА с просьбой освободить его от контрактных обязательств перед «Рубином» и разрешить ему играть за клуб «Сент-Этьен», не выплачивая «Рубину» компенсации за досрочное расторжение контракта. Также сообщается, что переход может произойти уже в самое ближайшее время.