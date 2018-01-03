В целом строительные работы предполагается завершить к ноябрю текущего года.

В Казани завершено бетонирование центрального купола воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Работы были закончены 31 декабря. В январе на центральный барабан должны быть установлены главка и крест. В скором времени должна состояться заливка четырех оставшихся куполов.

Кроме того, сейчас ведутся работы по созданию трехъярусного иконостаса собора, высота которого составит около 15 метров. Внутреннее убранство будет выполнено в соответствии с сохранившимися документами.

Новый собор будет повторять старый, разрушенный советскими властями в 1930-е годы. Отклонение от прежнего здание не должно превысить полсантиметра. Главным инженером проекта является бывший главный архитектор Бугульмы и Набережных Челнов Вячеслав Нилов.

В целом строительные работы предполагается завершить к 4 ноября 2018 года – Дню народного единства.

Собор на месте явления Казанской иконы Божьей Матери воссоздается по Указу Президента Татарстана Рустама Минниханова от 4 ноября 2015 года. 21 июля 2016-го состоялась церемония закладки камня в основание собора с участием лидера республики Рустама Минниханова и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект осуществляется при содействии Республиканского фонда «Возрождение».