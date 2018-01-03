Хоккеисты казанского «Ак Барса» в своем первом выездном матче в новом году сразились с нижегородским «Торпедо и крупно выиграли - 7:3 (2:1, 4:0, 1:2)

В первом периоде соперники, не сговариваясь, сразу определили приоритеты – быстрый ввод шайбы в зону и игра на добивании. В составе «Ак Барса» на льду появились Азеведо, Секач и Бурмистров, а в составе «Торпедо» на льду были Захарчук, Жуков и Галимов, поигравшие в свое время за Казань.

Неудивительно, что все три шайбы были забиты в большинстве. Счет открыл Ткачев, Секач его удвоил, а Дугин сократил разницу – 2:1 в пользу гостей.

Казалось, «Торпедо» сейчас прибавит, но за три минуты после начала второго периода казанцы забили две шайбы подряд – отличились Охтамаа и Язьков. Еще одну шайбу провел Глинкин, а Ткачев оформил дубль – 6:1 перед заключительным периодом в пользу гостей. При этом Бурмистров получил дисциплинарный штраф.

В заключительном периоде у гостей отличился Токранов, а в стане хозяев – Захарчук и Столяров.