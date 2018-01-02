Им оказался 23-летний парень.

1 января в Казани был задержан автоугонщик, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ. Внимание патрульных УВО привлекла «Шевроле», которая врезалась в забор и вылетела на трамвайные пути. Очевидцы рассказали росгвардейцам, что водитель иномарки врезался в светофор и едва не сбил нескольких прохожих. После чего двое парней сбежали из машины. Сотрудникам Росгвардии удалось их задержать. Угонщиком оказался 23-летний парень, а машина принадлежала его отчиму. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».