Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у детей-сирот и ребят, находящихся под опекой.

Эти дети приняли участие в предновогодней благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу», которую шестой год подряд проводит Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани.

Традиционно на новогодней елке были размещены открытки от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в социально опасном положении. В этих открытках дети поделились своими мечтами с добрым зимним волшебником. И Дед Мороз исполнил их мечты! Сотрудники Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани, специалисты Сетевой компании, Казанского вертолетного завода собрали 230 тысяч рублей и приобрели на эту сумму подарки для 55 детей. Каждый ребенок получил от Деда Мороза то, что просил: игровые наборы «Лего», развивающие настольные игры, самокат, 7 велосипедов, 3 пары лыж, роликовые и фигурные коньки, квадрокоптер, акустическую гитару, ноутбук, а также верхнюю одежду и футбольную форму.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани. Добрая акция еще раз доказала - надо верить в чудеса!