Сегодня, 3 января, в Казани открылась «горячая линия» по вопросам ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.

Если у вас есть вопросы по этой теме, можно звонить по телефону 8 (843) 557−19−36. В праздничные дни специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ будут принимать звонки с 9 до 14 часов. У них можно получить консультацию о том, какие документы необходимы для оформления новой выплаты, и по другим вопросам, которые возникли у мам по поводу этого пособия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.