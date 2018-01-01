В республике в период с 2014-го по 2017 год в три раза увеличилось количество жалоб на платные медицинские услуги. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, в 2014 году всего зарегистрировано 82 обращения граждан по поводу нарушения прав потребителей в сфере платных медуслуг.

В 2015 году было принято 201 обращение, в 2016 году жалобы возросли до 240, а за первый квартал 2017 года эта цифра составила 69 обращений.

По словам специалистов, граждане в основном остаются недовольными косметологическими услугами. Кроме того, в обращениях указывается, что оказываются ненадлежащим образом стоматологические услуги.