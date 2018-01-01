1 января сотрудники МЧС ликвидировали 9 пожаров

В первый день нового года пожарные подразделения Главного управления МЧС России по РТ выезжали по тревоге 43 раза. Из них 14 вызовов оказались ложными.

Пожарные ликвидировали 9 пожаров: 1 пожар в многоквартирном доме, 1 пожар в надворной постройке, 1 пожар в гараже, 3 пожара в банях и сауне, 2 пожара в транспортных средствах. Причины пожаров банальны: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Был зафиксирован и 1 поджег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

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