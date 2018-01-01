В Казани появилась первая прогулочная освещенная лыжная трасса на озере Лебяжьем длиной 4 км - об этом сообщила на своей странице в Инстарграм Наталья Фишман. Трасса будет освещаться с 16.00 до 7.30.
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