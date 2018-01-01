Печальную и, увы, привычную посленовогоднюю картину наблюдают казанцы на рынках Казани.

Например, на Московском рынке 1 января брошенные зеленые красавицы-елки, молча наклонив верхушки, стоят сейчас грустными рядами, не дождавшись своего звездного часа. Их никто не купил, а может, просто не смог купить. Не каждый может позволить себе приобрести главный атрибут праздника, цены которого 31 декабря достигли 2 тыс. руб.

Но ведь если цены сделать более доступными, горожанам не пришлось бы ежегодно наблюдать картину в виде невостребованных зеленых деревьев. Не рассуждать о том, сколько сил и времени требуется на то, чтобы вырастить хотя бы одну елочку! И не задавать вопросы, почему елки с рынков никто не забирает?