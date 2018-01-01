«Казанские ведомости» попросили слушателей школы стажера рассказать о том, как прошел их самый волшебный день в году.

Пульс огромной страны

Днем город выглядел обычным. Горожане хлопотали, суетились и, казалось, не ощущали приближающегося праздника. Но, когда наступила главная ночь в году, Казань в целом и наш Авиастроительный район в частности заиграли другими красками.

Под бой курантов мегаполис, словно замер, причем так, что был слышен пульс Нового года - биение сердца целой страны. Именно в тот момент я загадала свое самое заветное желание, которое, верю, непременно осуществится. От дневной, привычной Казани не осталось ни следа! Мерцание огней, залпы салютов, веселая музыка радовали каждого в эту ночь.

В два часа ночи на улице нам встретилось множество людей. Веселые и радостные, они стремились поделиться ощущением счастья с окружающими. Казалось, в тот момент весь город и все улицы превратились в один большой бал-маскарад. Кто-то нацепил бороду, кто-то колпак… Все вокруг выглядело необычным и сказочным! И так до самого утра.

Нежданный гость

«Почему его так долго нет?» - волновалась я вечером 31 декабря. Градус волнения увеличивался с каждой секундой. Два часа назад муж ушел в магазин за тортом и пропал, а его телефон оказался недоступен.

Вдруг - звонок в дверь, на пороге – он! Самый настоящий Дед Мороз в красной шубе, с пушистой бородой белее снега и с тортом в руках. Нежданный гость уверенным шагом прошел в зал, уселся в свое любимое кресло, и, изменив голос, ласково попросил всех рассказать стишок, чтобы получить подарок. Когда очередь дошла до меня, я почувствовала себя маленькой девочкой и на мгновение перенеслась в детство, где все за тебя решают родители. За свое выступление получила букет любимых ромашек.

«А папа не рассердится?» - прошептал старший сын. «Думаю, нет, ревновать не будет», - ответила я, встретившись взглядом с мужем-Дедом Морозом, в глазах которого, читалась гордость за своих сыновей.

Три желания

В канун Нового года у меня произошло чудо! Помнится, в детстве, накануне зимнего праздника разбилась моя любимая чашка, я так плакала и хотела точно такую, что Дед Мороз услышал и исполнил мое желание.

Так и в этот раз. Минувшей весной я написала рассказ «Три желания». Любой автор хочет, чтобы его произведение отметили. Я тоже этого хотела, и мой рассказ занял первое место. А 30 декабря пришло письмо по электронной почте - он вошел в сборник, который будет опубликован. Мне, как автору, было приятно. Причем приятно вдвойне, ведь это случилось не только под Новый год, но и в день моего рождения.

Формула праздника

Последний день 2017-го года я встретил за богатым на угощения столом, за которым собрались, кажется, все родственники и друзья нашей семьи. Со счастливыми улыбками на лицах и фужером шампанского в руках они радостно слушали бой курантов. А в их глазах было столько любви и надежды на предстоящий год, что я невольно задумался: какова формула этого волшебного праздника? Почему мы возлагаем на него столько надежд?

Ответ, нашелся быстро: атмосфера Нового года создается теми, кого мы называем родными и близкими, с кем мы хотим быть в эту ночь. За свои 19 лет от этой простой истины я еще ни разу не отступил и просто не мыслю 31-ое декабря вдали от родного дома.

Казус Бонапарта

На Новый год у нас в доме случился казус. Я решил взорвать хлопушку, что страшно не понравилось нашему коту Бонапарту. Как только раздался громкий хлопок и конфетти поднялись в воздух, мсье Бонапарт с испугу рванулся к елке, прыгнул на нее и уронил прямо на стол.

Елка засыпала иголками и игрушками большинство салатов на столе, что привело в восторг собравшихся. Теперь доедать их всю неделю точно не придется, радовались мы.

Какой же праздник без петард?

После боя курантов мы всей нашей большой семьей решили продолжить праздник под елкой в парке ДК химиков.

12.15 ночи. Во дворе - грохот новогодней кононады ( несмотря на запреты!), запах пороха и мандаринов. Развеселая компания молодежи спешит поздравить с наступившим Новым годом и желает всех благ. В отеле по соседству, обычно пустом и безлюдном, на этот раз горят почти все окна. А его парковка занята автобусами с иногородними номерами.

- Не подскажете, как добраться до вашей главной елки? – спрашивает нас один из водителей и не верит тому, что на площади Тысячелетия в этот час его огромному автобусу реально не найдется места.

С горящими бенгальскими огнями шагаем по улице Декабристов к парку Химиков и удивляемся тому, что она в новогоднюю ночь пустынная. Раньше, помнится, после семейного застолья народ валом валил на елку. В парке – та же картина, совсем малолюдно и очень тихо. Стоящих в оцеплении полицейских больше, чем празднующих: посты у елочного ограждения – через каждые сто метров. На площадку к елке, возле которой залит каток, пускают через турникет. Из-за отсутствия клиентов здесь мерзнут олень, пони и продавцы сладкой ваты.

Но не прошло и получаса, как картинка кардинально поменялась. Желающих прогуляться в новогоднюю ночь на улицах Московского района становится все больше. А петарды рвутся практически в каждом дворе.