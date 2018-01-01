Это произошло 1 января.
Новые учетные номера автомобильных дорог федерального значения вводятся в России, сообщает Росавтодор. Учетный номер трассы состоит из заглавной буквы русского алфавита и арабских цифр. Так, буква «М» обозначает дороги федерального значения, соединяющие Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России. Буква «Р» – автодороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры РФ.
Полный перечень автодорог с новыми учетными номерами размещен на сайте Росавтодора.
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