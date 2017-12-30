Отделения Почты России будут отдыхать 1, 2 и 7 января, сообщает пресс-служба компании. 3, 4, 5, и 8 января отделения будут работать в обычном режиме.
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