Полузащитник ФК «Краснодар» Вячеслав Подберезкин продолжит карьеру в казанском «Рубине». Пока клубы договорились о полугодичной аренде. Уже летом будет решен вопрос – остается ли 25-летний игрок в Казани или же возвращается в Краснодар.