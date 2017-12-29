В минувшую пятницу на площади Тысячелетия открыли главную, 20-ти метровую елку Казани.

Свидетелями новогоднего торжества стали полтысячи жителей и гостей столицы, среди которых был и внештатный корреспондент «Казанских новостей».

Сотни казанцев семьями и с детьми оставили в пятницу вечером свои заботы, отправившись по ледяной дорожке под Кремль в новогоднюю сказку. Там, в самом центре тысячелетнего города, между местом, где казанский «Рубин» встречался с каталонской «Барселоной» и мечетью Кул-Шариф, расположилась территория праздника под официальным названием «Главная елка города Казань».

Горячим чаем, пирожками с пылу, с жару, горками и празднично наряженной елкой встретила всех желающих площадь Тысячелетия. Чудесные татарские мотивы разрезают не по-зимнему теплый воздух.

У главной елки Казани начинается финал конкурса «Народный Дед Мороз». Подводят итоги второго открытого интернет-конкурса, который стартовал в конце ноября. Участникам праздника сообщают, что он проводился исполкомом Казани, управлением культуры и администрациями районов. В итоге в финал прошли 12 команд, а по итогам нтернет-голосования жюри определило победителей в номинациях: «Мобильный Дед Мороз», «Спортивный Дед Мороз», «Ретро Дед Мороз» и других.

Вот они – главные «руководители» Нового года! Шикарная шуба, густые брови, покрытые инеем, белоснежная борода. Посох победителя высоко поднимает над головой Кыш Бабай Интернешнл. А на сцене в это время появляется аниматор-снеговик, все идет к тому, что скоро на вершине главной елки Казани зажжется праздничная звезда. Раз! Два! Три! Елочка гори! И вот уже небо над горящей новогодней звездой стало еще ярче от праздничного салюта.

Как хорошо, что зимний праздник только начинается, и казанцы смогут окунуться в сказку на протяжении всех новогодних каникул!

Остается только добавить, что открытие главное елки прошло под знаком главного события 2018 года - чемпионата мира по футболу. Аниматоры-снеговики вынесли на сцену футбольные ворота и вручили гостям футбольные мячи. А именно в тот момент, как они попали в ворота, и зажглись елочные огни.